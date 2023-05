SIENA – Oltre quattrocento micro aziende dell’edilizia insieme per essere più competitive e migliorare la formazione: una partnership fra Scuola – Cassa Edile e Confartigianato Siena consente a queste piccole imprese, fra le protagoniste del nostro mercato, di diventare una grande realtà.

Si parte con un corso per conoscere gli strumenti di gestione dell’impresa e un incentivo di 200 euro a ogni azienda partecipante.

Da un lato, la Scuola Professionale Edile Cpt e la Cassa Edile, Enti paritetici territoriali unificati per formazione, sicurezza e salute, costituiti da Ance Siena e le organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl Toscana e Fillea Cgil Siena. Una realtà di oltre 700 imprese, di cui oltre il 57% con meno di cinque dipendenti. Dall’altro, 130 aziende edili di Confartigianato Siena, di cui l’80% con un’occupazione inferiore a cinque addetti.

«Sviluppare sinergie con le realtà a cui ci avvicinano obiettivi e azioni è una priorità del sistema Scuola – Cassa Edile di Siena – dice il presidente Giannetto Marchettini -. Migliorare la formazione è il nostro grande impegno: conoscenza e esperienza vogliono dire più garanzie e sicurezza. Le piccole imprese sono più flessibili e possono più facilmente adattarsi ad attività. Tuttavia, in un mercato globalizzato dove il progresso è continuo, hanno difficoltà a muoversi autonomamente e a valutare le possibilità. Per questo, dobbiamo dotarle di adeguati strumenti e abituarle ad utilizzare in maniera adeguata le informazioni».

«I limiti dimensionali delle imprese edili di Confartigianato Siena – osserva il presidente Mario Cerri – possono essere contrastati con alleanze e aggregazioni, che consentano di migliorare competenze e organizzazione. Questo accordo potrà essere il primo passo per altri progetti con Cassa – Scuola Edile di Siena. Le collaborazioni aprono nuovi scenari anche nell’ottica del partnerariato per i fondi e i programmi a sostegno delle nostre piccole aziende».

Il corso è rivolto alle micro imprese edili da 1 a 5 dipendenti, i cui imprenditori desiderano approfondire tematiche dell’attività e della gestione, gli scenari di sviluppo; gli strumenti per affrontare nuove sfide, per acquisire e gestire commesse secondo norme in continua evoluzione. È previsto un incentivo di 200 euro per ciascuna impresa partecipante iscritta alla Cassa Edile di Siena. Il programma prevede quattro incontri, giovedì 11, martedì 16, giovedì 25 maggio e giovedì 8 giugno, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, alla Scuola Edile in Viale Rinaldo Franci 18, Siena – 0577 42059.

www.scuolaedilesiena.it

www.confartigianatosenese.it