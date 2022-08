MONTEPULCIANO – Stelle cadenti e vini di qualità per festeggiare San Lorenzo. A Montepulciano (Siena) ritorna “Calici di stelle”.

Tante le novità previste per la ventisima edizione, in programma il 10 agosto. Le formule per partecipare sono diverse. Le degustazioni itineranti (coupon stella) sono sempre “un gran classico” per apprezzare le 37 cantine aderenti e presenti nelle due aree allestite in piazza Grande e a Sant’Agostino.

Da non perdere poi le degustazioni guidate con i sommelier che si svolgeranno, alle 19 e alle 21.30, nel Loggiato della Canonica di San Biagio, nel Vicolo del Leone e a Via di Pie’ al Sasso.

In questa edizione, inoltre, sarà presente in Piazza Grande anche uno spazio dedicato ai cocktail d’autore con protagonisti il Rosso di Montepulciano DOCG e l’Amaro di Toscana dell’azienda Gabriello Santoni nata nel 1960 a Chianciano Terme. Nasce così il “Tuscany Spritz” che potrà essere degustato utilizzando due delle punte del coupon stella.