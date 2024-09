QUARRATA – Vincita milionaria a Quarrata (Pistoia), dove è stato giocato un biglietto gratta e vinci del tipo “Turista per sempre”.

A chi lo ha acquistato andranno subito 300 mila euro, 6 mila euro al mese per 20 anni e un premio finale da 100 mila euro. In tutto 1,7 milioni. La giocata è stata fatta nella rivendita di via Vecchia Fiorentina 385.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di Agenziaimpress https://whatsapp.com/channel/0029VaCrCSY1SWt7Q1XU3Z0A

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!