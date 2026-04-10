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CASTELFRANCO DI SOTTO – Un episodio choc ha scosso la scuola media di Castelfranco di Sotto (Pisa).

Nella mattinata di venerdì 10 aprile, durante l’orario di educazione fisica, una ragazzina di circa 12-13 anni ha aggredito una compagna della stessa età colpendola con un paio di forbici al collo.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, intervenuti sul posto, l’aggressione sarebbe avvenuta nel bagno della palestra scolastica. La 12enne avrebbe attirato l’altra studentessa con la scusa di mostrarle qualcosa, per poi passare alle mani in una lite degenerata rapidamente utilizzando le forbici. Le cause del diverbio sono ancora da chiarire e sotto accertamento.

La vittima, ferita al collo ma in condizioni non gravi, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso. L’aggressore, invece, si trova con i genitori nella caserma dei carabinieri per gli accertamenti. La scuola è sotto shock: l’episodio è stato segnalato anche al sindaco del Comune.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto e valutare eventuali responsabilità. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

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