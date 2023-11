FIRENZE – E’ iniziato stamani davanti al Tribunale di Firenze il presidio per ricordare le 32 vittime della strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009.

La manifestazione durerà 32 ore e si concluderà il pomeriggio del 30 novembre. “Il processo bis in Cassazione inizierà lunedì prossimo, 4 dicembre, ma noi oggi siamo qui non solo per onorare i nostri morti, un’ora per ciascuna vittima, ma per sollevare ancora una volta l’attenzione sulla strage”, ha affermato Daniela Rombi, in rappresentanza dell’associazione “Il mondo che vorrei”.

“Purtroppo sono già passati 14 anni e mezzo e il tempo è il nostro peggior nemico. Questa volta la Cassazione deve decidere chi dovrà andare in galera e sara una decisione molto importante – ha aggiunto -. Invitiamo i giudici a guardare bene cosa è successo a Viareggio. Perchè dopo tanto tempo vogliamo giustizia e chi ha sbagliato deve pagare – spiega Rombi – Nessuno gode a vedere le persone andare ma galera ma le pene vanno rispettate perche altrimenti non cambierà mai niente”.

Il 30 giugno 2022, nel processo d’appello bis, la corte ha condannato l’ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti a 5 anni di reclusione con l’accusa di disastro ferroviario colposo incendio e lesioni colpose, dichiarando invece prescritto il reato di omicidio colposo. Insieme a lui sono state condannati altri 12 imputati e assolte 3 persone, tra amministratori delegati, presidenti, direttori e dirigenti delle societaà.