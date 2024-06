PISA – Cosa fare a Pisa a fine estate? Niente di meglio che passare una serata in una delle piazze più belle della città, quella piazza dei Cavalieri disegnata da Giorgio Vasari su cui si affacciano alcuni dei palazzi più belli, tra cui quello della Carovana che ospita la Scuola Normale Superiore, e ascoltare della buona musica o le battute dei comici.

È questo il segreto del successo di “Pisa summer Knights”, la rassegna di spettacoli che dal 2019 richiama a Pisa un pubblico di giovani e di famiglie. Oggi è stato presentato il programma della rassegna che dal 30 agosto al 14 settembre animerà, appunto, le serate in piazza Cavalieri.

Saranno Giorgio Panariello e Marco Masini con il loro “Panariello Vs Masini – Il Ritorno”, ad aprire il cartellone in una nuova sfida fra battute e canzoni (venerdì 30 agosto). Sabato 31 agosto, appuntamento con “Mai Dire Goku”, la Cartoon Live Experience più grande d’Italia, un divertente party delle sigle tv e dei cartoni degli anni 2000 per cantare e ballare Pokémon, Naruto, Rossana, Sailor Moon, i capolavori Disney e tante altre canzoni. L’evento avrà la durata di 4 ore con inizio show alle 20.00.

Sabato 7 settembre un’altra serata divertente dal titolo “Voglio tornare negli Anni ‘90”, due ore di spettacolo e intrattenimento grazie allo show studiato ad hoc nei minimi particolari per far rivivere a tutti al massimo il decennio più bello di sempre. Lunedì 9 settembre in scena lo spettacolo di Andrea Pucci, “C’è sempre qualcosa che non va”, un viaggio nel divertimento con il coinvolgimento del pubblico, accompagnato dalla sua band, un evento tutto da scoprire.

Mercoledì 11 settembre la musica di Alfa, l’amatissimo artista con la sua musica con cui riesce a portare il suo immaginario e a trasmettere i valori e gli ideali in cui crede, raccontando il suo percorso fatto di piccoli passi, di sogni, del coraggio di non arrendersi mai e dell’amore che è poi il filo conduttore di tutte le sue canzoni.

Venerdì 13 settembre serata con Antonello Venditti e il suo “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” a 40 anni dall’uscita del celebre singolo “Ci vorrebbe un amico/Notte prima degli esami”, estratto dal quel capolavoro della musica italiana che è l’album “Cuore”.

Infine, sabato 14 settembre appuntamento con lo psichiatra, sociologo, educatore Paolo Crepet che dopo il successo del suo spettacolo nella passata stagione torna in scena con la conferenza spettacolo dedicato al suo ultimo libro “Mordere il Cielo”.