FIRENZE – “Stamani ho chiesto in commissione sanità di istituire una commissione d’inchiesta sulla gestione delle liste d’attesa in questi anni per capire cosa sia successo e se ci siano responsabili”.

A chiederla Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Sanità, spiegando che i cittadini “toscani hanno il diritto di sapere perché la Corte dei Conti ritiene che i dati toscani sulle liste d’attesa siano alterati a causa del ricorso al sistema delle pre-liste e liste bloccate e se Giani e Bezzini ne fossero a conoscenza; e perché non siano stati utilizzati tutti i fondi messi a disposizione dal Governo per migliorare l’efficientamento del sistema di prenotazione e la parte utilizzata dove sia stata investita”.

“Le risposte ascoltate in aula e in commissione in merito alle evidenze della Corte dei Conti sulla gestione delle liste d’attesa, risultano a dir poco inadeguate e fanno comprendere che questa giunta regionale non ha colto la gravità del problema – afferma Petrucci -. Abbiamo dato la possibilità di rispondere in modo puntuale, non con una difesa d’ufficio sull’operato che è arrivata addirittura a smentire la Corte, ma a quanto pare la giunta Giani preferisce andare dritta per la sua strada”.