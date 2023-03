FIRENZE – La presa di posizione sulla tramvia costa cara a Cecilia Del Re. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha deciso di rimuoverla dalla giunta.

La decisione arriva dopo le polemiche innescate lunedì dalle parole di Del Re sulla necessità di far arrivare la tramvia fino al cuore del centro storico, al Duomo. Questione sempre esclusa da Nardella e non presente nel programma di mandato, seguite ieri da tensioni con il primo cittadino che ha evidenziato che dal suo assessore all’Urbanistica si sarebbe aspettato “una smentita tempestiva, secca, breve e inequivocabile”.

Per Nardella “aver messo come argomento di discussione” il tema del passaggio della tramvia dal Duomo “significa aver aperto un conflitto insanabile col sindaco e l’amministrazione della città”.

Sul caso è intervenuto anche Emiliano Fossi. “Gli incarichi assegnati dal sindaco agli assessori sono assolutamente fiduciari: sono stato sindaco e so bene che quando viene meno questa fiducia il rapporto é compromesso – ha affermato il segretario regionale del Pd. Per questo esprimo sostegno all’operato di Dario Nardella. Sono certo che sindaco e partito affronteranno questa situazione nel miglior modo possibile per proseguire l’azione amministrativa”.