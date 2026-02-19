Tempo lettura: < 1 minuto

SCANDICCI – Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla Procura di Firenze nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di una donna tedesca di 44 anni.

https://www.agenziaimpress.it/scandicci-ritrovato-il-cadavere-di-una-donna-nellarea-ex-cnr-e-decapitata/

Il corpo decapitato della vittima è stato rinvenuto ieri mattina nell’area abbandonata dell’ex Cnr in via Galilei a Scandicci.

Ad accompagnare il fermo un comunicato ufficiale della Procura, che motiva la diffusione della notizia in quanto notizia di pubblico interesse.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di un cittadino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Scandicci e del comando provinciale del Nucleo Investigativo di Firenze. Le forze dell’ordine, supportati dai droni, si sono preoccupati di mettere in sicurezza l’area, che inizialmente era sorvegliata da una cane, lasciato libero.

Le indagini hanno portato al sequestro di diversi reperti nelle vicinanze del corpo decapitato, tra cui un machete e un coltello con tracce ematiche.

Il sospettato, rintracciato poco prima del rinvenimento in stato di agitazione e ora ricoverato in ospedale sotto sorveglianza dei carabinieri, risulta gravemente indiziato dell’omicidio. Sulle sue vesti sono state riscontrate molteplici tracce di sangue.

