SIENA – La violenza di genere nelle discriminazioni multiple, quelle basate su più fattori attraverso l’analisi e il confronto tra sindacato, medici e operatori sanitari.

E’ in programma per sabato 25 marzo (ore 9.15) nella Sala Sant’Ansano del Complesso Museale del Santa Maria della Scala di Siena l’incontro ‘Donne in salita’ organizzato da Cisl Siena.

“Un fenomeno che, seppur ancora poco indagato, è in aumento esponenziale in tutto il mondo, anche ai danni delle persone anziane e anche solo aprire un faro su questo tema può far sì che emerga, perché le persone, purtroppo, non denunciano per paura. La sua incompleta emersione è essenzialmente da ricondurre ad una serie di problemi, soprattutto culturali prima ancora che giuridici, legati alla mancanza di denunce dovute in maggior parte alla carenza di strumenti di rilevazione unica, alla difficoltà di riconoscerne i segni da parte degli operatori sanitari, ma anche motivi psicologici, in relazione alla mancanza di consapevolezza della propria condizione da parte dell’anziano vittima di abuso o maltrattamento”.

Ad introdurre i lavori sarà il segretario generale della Cisl Siena Riccardo Pucci mentre sono previsti gli interventi di Vittoria Doretti, responsabile rete regionale Codice Rosa e direttore area dipartimento promozione ed etica della salute Usl Toscana Sud Est, Simona Dei direttore sanitario usl Toscana sud est, Marco Antonio Bellini, direttore Uosa Cronicità e fragilità negli anziani Aous e Vanessa Valeri biologo sanitario Tslb Uos di Tossicologia e farmacologia Aous. Le conclusioni saranno affidate a Ciro Recce segretario generale Cisl Toscana.