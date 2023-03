CAMPI BISENZIO – “Ci sono sei manifestazioni di interesse, che però Borgomeo non sta ascoltando, lui fugge dai tavoli”.

I lavoratori dell’ex Gkn, ai microfoni della trasmissione “L’aria che tira”, su La7, sono tornati a chiedere un’accelerazione per lo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze). In collegamento c’era anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, secondo cui sulla ex Gkn “c’è l’esigenza di aprire un tavolo vero. Cercherò Borgomeo per approfondire il tipo di relazioni che ci sono tra la nuova proprietà e quella precedente, ma pure per invitarlo a partecipare agli incontri”.