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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha depositato oggi la lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Leonardo e di altre grandi aziende pubbliche (Enel, Enav, Eni). La lista è condivisa con il Ministero dele made in Italy (Mimit). Tra i nomi, spicca quello di Francesco Macrì, candidato a diventare il presidente di Leonardo, di cui il Mef detiene il 30,2%.

Gli altri nomi in elenco, oltre a quello di Francesco Macrì, sono quelli di Lorenzo Mariani, futuro amministratore delegato in sostituzione di Roberto Cingolani. Poi per i ruoli di consigliere Elena Vasco, Enrica Giorgetti, Rosalba Veltri, Trifone Altieri, Cristina Manara, Francesco Soro.

“Il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti – si legge in una nota – ringrazia i presidenti, gli amministratori delegati, i consiglieri uscenti per l’impegno profuso in questi anni e augura buon lavoro ai confermati e ai nuovi entrati”.

Francesco Macrì, aretino, classe 1973, dal 2016 è presidente della multiutility Estra, il gruppo nei settori energia e ambiente, è anche presidente di Confservizi, l’associazione che rappresenta le imprese di servizio pubblico. In precedenza era stato presidente del Consiglio comunale di Arezzo. Da sempre è vicino a Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, era già stato nominato nel cda di Leonardo.

Da presidente di Estra ha contribuito alla crescita del gruppo toscano. Nel 2025 ha conseguito ricavi totali pari a 1.198.269 milioni di euro, in linea con i 1.206 milioni del 2024.

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