FAUGLIA – Un futuro incerto, appeso al filo di un rasoio: tremano 139 dipendenti interinali di Vitesco Technologies Italy (ex Continental), colosso che opera nel settore della componentistica per auto con doppia sede nel Pisano, a Fauglia e a San Piero a Grado.

L’azienda ha infatti comunicato la volontà di non rinnovare i contratti interinali a fine anno per 139 dipendenti. Sulla questione la consigliera regionale del Carroccio Elena Meini ha già chiesto, attraverso una mozione, l’intervento della giunta regionale.

“Nel giorno della grande manifestazione fiorentina in appoggio ai lavoratori della Gkn con cui siamo pienamente solidali – afferma Elena Meini – un altro problema occupazionale potrebbe concretizzarsi ai danni di 139 dipendenti interinali in forza alla Vitesco che ha stabilimenti a Fauglia e San Piero a Grado. A fine anno scadranno, infatti, i contratti per questi lavoratori e pare ormai certo che l’azienda non intenda rinnovarli.”

Per la consigliera leghista si tratta di “Un problema non secondario che deve essere, dunque, affrontato con la massima determinazione e sollecitudine per trovare una soluzione adeguata la quale, in qualche modo, salvaguardi il futuro lavorativo di chi rischia di essere coinvolto in una criticità per ora, forse, latente, ma non per questo minimale. A tal proposito – sottolinea e conclude la rappresentante della Lega – ritenendo che le istituzioni non possano stare a guardare, predisporremo una mozione in cui chiederemo alla giunta regionale il massimo impegno alfine di sostenere concretamente questi lavoratori che, fra pochi mesi, rischiano di trovarsi, purtroppo, disoccupati”.