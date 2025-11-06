Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha definito “costruttivo” l’incontro a Roma con i tecnici di Anas e dell’Unità di missione del ministero dei Trasporti.

Confronto nel quale è stato stilato l’elenco degli interventi che potrebbero essere inclusi nel contratto di programma tra Regione e Anas.

A margine di un’iniziativa a Firenze, Giani ha sottolineato di aver posto con forza il tema della Tirrenica, ricevendo per la prima volta segnali positivi. Nel corso della riunione si è anche fatto il bilancio degli interventi attualmente in corso e di quelli in via di progettazione, con l’obiettivo di accelerarne l’avvio.

Tra le priorità indicate dal presidente, spicca la sistemazione della Declassata di Prato, in particolare la strettoia del Soccorso, strada di competenza Anas per cui l’appalto è stato aggiudicato ma non ancora firmato. Un altro progetto importante è la riqualificazione della Cassia da Siena fino a Monteroni d’Arbia, attualmente in fase di gara d’appalto e che potrebbe partire all’inizio del nuovo anno.

Giani ha poi puntato l’attenzione sulla riattivazione del finanziamento e dell’appalto per il ponte di Vallina, tra Pontassieve e Bagno a Ripoli, intervento bloccato in passato da ricorsi di comitati locali. Su questo fronte, il presidente ha rilevato una buona disponibilità da parte degli interlocutori.

In chiusura, Giani ha evidenziato il comune interesse di Anas e Regione Toscana a modernizzare e potenziare la viabilità regionale, confermando la volontà di proseguire su questa strada.