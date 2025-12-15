Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – “Un passaggio fondamentale sarà quello dell’assemblea del 17 gennaio. Costruiremo questa nuova segreteria del partito, rinnovata, rafforzata, e io spero possa essere unitaria o comunque possa avere una larga convergenza all’interno del partito”.

Lo ha annunciato Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd toscano, intervistato su Controradio sul futuro del Partito democratico e sull’assemblea regionale convocata per quella data.

Fossi ha descritto un percorso interno di confronto democratico: “Siamo un partito che discute e che si confronta, abbiamo fatto un primo appuntamento importante con la direzione regionale di due sabati fa, ci siamo aggiornati con la seconda parte perché è una discussione ricca di tanti interventi, quindi l’abbiamo aggiornata a sabato 20. Poi ci sarà l’assemblea regionale già convocata per il 17 gennaio”.

Il segretario ha sottolineato i propri spostamenti nei territori per ascoltare le realtà locali: “Nel frattempo sto andando in molte realtà territoriali: sono stato alla direzione territoriale di Siena, sono stato alla direzione territoriale di Prato, ho in programma Livorno, Arezzo”.

Riferendosi alle recenti elezioni in Toscana e alla costruzione del campo largo, Fossi ha ammesso alcune criticità: “In certi passaggi, per il fatto che i tempi si sono molto compattati, possono esserci delle forzature, dei passaggi saltati che possono essere accolti come mancanza di coinvolgimento dei territori, pur non essendo fatti con volontà. Di questo faremo tesoro e il percorso della fase due ripartirà fortemente dal coinvolgimento dei territori stessi, sia dal punto di vista della centralità politica sia dal punto di vista delle scelte e della centralità negli organismi e nei momenti decisionali”.

