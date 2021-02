A lezione di inglese. La lingua straniera si impara già al nido, il progetto al via a Carrara

A Carrara (Massa Carrara) l’inglese si inizia a ‘studiare’ a due anni: l’amministrazione comunale ha infatti ampliato l’offerta educativa dei nidi carraresi introducendo un progetto dedicato all’apprendimento della lingua inglese.

I bambini del nido seguiranno il metodo certificato Helen Doron, che punta a favorire un approccio precoce alla lingua, in modo facile e divertente. La platea, spiega una nota del Comune, è quella delle bambine e dei bambini di età superiore ai 24 mesi. Il progetto, che abbraccerà anche il periodo estivo, prevede un incontro settimanale in presenza, per un totale di 30 appuntamenti per ogni nido, con piccoli gruppi di bambini alla presenza dell’ educatrice: le ‘lezioni’ si svolgeranno attraverso l’uso di materiali didattici dedicati ed esperienze sensoriali in un ambiente naturale. Ogni bambino riceverà un piccolo libro; inoltre le famiglie e le educatrici avranno la possibilità di scaricare gratuitamente le tracce musicali per l’ascolto di filastrocche, storie, dialoghi e relativi video, giochi didattici, vocabolari on line e altri materiali, dando la possibilità di una continuità nell’apprendimento.

Sindaco De Pasquale: «I nostri nimbi avranno una marcia in più»

«E’ scientificamente dimostrato che chi si approccia a una lingua in tenerissima età la impara meglio e con più facilità quella lingua – ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale -. Con questo progetto dunque i nostri bimbi avranno una marcia in più per avvicinarsi a una lingua ‘universale’ come l’inglese e sono certo che ne beneficeranno per tutto il corso dei loro studi». Tutte le attività relative al progetto sull’inglese, conclude la nota, si svolgeranno nel rispetto dei protocolli anticovid.