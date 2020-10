A passo lento sulla Francigena. Cinque percorsi da Siena a Acquapendente con la Ultramarathon

A passo lento tra la Toscana e il Lazio per scoprire il patrimonio storico-culturale e ambientale lungo la Via Francigena. Cinque percorsi da Siena ad Acquapendente (Viterbo) a passo di trekking e nordic walking. Sabato 10 e domenica 11 ottobre torna la ‘Walking Francigena Ultramarathon 2020’ che vede già iscritti oltre mille partecipanti, compresi coloro che disputeranno solo una tappa della camminata non competitiva.

Partenza da Piazza del Campo Novità di quest’anno, la partenza da Piazza del Campo. Da Siena ad Acquapendente il percorso più impegnativo di 120 km, mentre gli altri saranno da Siena a Buonconvento (35 km), da Buonconvento a San Quirico d’Orcia (20 km), da San Quirico d’Orcia a Acquapendente (65 km), da Radicofani ad Acquapendente (32 km).

L’assessore al turismo Tirelli: «Superato traguardo 1000 iscritti» «Siamo molto soddisfatti perché nonostante le difficoltà dovute alla situazione sanitaria, abbiamo superato il traguardo dei 1000 iscritti con molti che arrivano da fuori regione, risultato, che conferma la crescita esponenziale del turismo sostenibile» ha detto l’assessore al turismo del Comune di Siena Alberto Tirelli.

Sindaco di Acquapendente Ghinassi: «Convivere con virus rispettando protoclli sicurezza» Il sindaco di Acquapendente Angelo Ghinassi ha rimarcato che «l’edizione 2020 si svolgerà nel massimo rispetto di tutte le misure anti covid; dimostrazione del fatto che possiamo convivere con questo virus a patto che si seguano le misure e i protocolli di sicurezza».