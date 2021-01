A scuola di arte e storia. Palazzo Sansedoni si svela agli studenti con visite guidate virtuali

Visite virtuali alla sede della Fondazione Mps. Riprende il progetto didattico “A scuola di arte e storia a Palazzo Sansedoni”, dedicato agli studenti delle scuole secondarie (medie e superiori) della provincia di Siena.

Le visite sono in modalità virtuale per rispondere ai bisogni emergenti indotti dalla pandemia. Fra questi la necessità sia di riorganizzare le attività in funzione di contesti in continuo mutamento che la necessità di accorciare le distanze fisiche che dividono le persone e la comunità. Un bisogno maggiormente avvertito dai giovani.

Le origini di Palazzo Sansedoni

Per venire incontro a queste nuove esigenze sia degli studenti che della comunità, da domani 21 gennaio, per tre giovedì consecutivi, tre video – accompagnati da altrettante anteprime di pillole – racconteranno le origini del Palazzo, le sue vicende architettoniche, la storia della famiglia Sansedoni, che vi ha abitato e da cui prende il nome, la Collezione opere d’arte.

Sarà un viaggio virtuale per conoscere, o apprezzare nuovamente, le stanze di una nobile dimora, prezioso scrigno di arte, storia e cultura.

L’iniziativa fa parte delle attività di valorizzazione e divulgazione del patrimonio artistico di Palazzo Sansedoni e desidera rinsaldare il legame con la comunità studentesca.

Come partecipare alle visite

Le tre puntate ruoteranno intorno ai temi quali la storia del Palazzo e la famiglia, la Cappella Sansedoni e la Collezione Opere d’Arte. Ogni giovedì, dal 21 gennaio al 4 febbraio 2021, i documentari saranno visibili nel canale YouTube della Fondazione Mps e rimarranno a disposizione degli studenti, dei docenti e di coloro che desiderano vedere o ammirare nuovamente il percorso espositivo di Palazzo Sansedoni.

I video dedicati al Palazzo Sansedoni sono stati realizzati dalla società di TvedoTv, in collaborazione e con il supporto scientifico e organizzativo di Vernice Progetti Culturali. La voce narrante che guiderà alla scoperta del Palazzo è Laura Bonelli, storica dell’arte di Vernice Progetti Culturali