A_mare si può. Spiagge accessibili ai disabili, Grosseto modello in Europa

Nasce “A_mare si può”, il progetto voluto dall’Amministrazione comunale di Grosseto in collaborazione con il comitato della Croce Rossa italiana di Grosseto. Questa iniziativa, che vuole consentire ad adulti e bambini con disabilità di familiarizzare con tutte le attività che si possono realizzare in mare, permetterà alla costa di Grosseto di essere ancora più accessibile e predisposta all’accoglienza turistica. La Croce Rossa – dal canto suo – attraverso gli operatori dei volontari dei Soccorsi Speciali O.P.S.A. (Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua) gestirà tutta l’attività tecnica relativa all’organizzazione della comunità da realizzarsi con i disabili, compresa la gestione delle informazioni, delle prenotazioni, della sicurezza e del funzionamento del progetto stesso. L’Amministrazione comunale si occuperà della comunicazione e della diffusione degli intenti di questa preziosa iniziativa, fortemente voluta dagli assessori al Sociale Mirella Milli e del vicesindaco e assessore al Turismo Luca Agresti. Non solo: il Comune procederà anche dell’acquisto dell’attrezzatura necessaria a far partire il progetto, rendendolo concreto. Il progetto, approvato dalla giunta comunale attraverso una delibera, vedrà infatti un finanziamento di 5.000 euro (divisi equamente tra Sociale e Turismo) e caratterizzerà i weekend dei mesi di luglio e agosto.

Il sindaco Vivarelli Colonna: «Servizio gratuito, apripista in Europa» «Andremo ad attivare un servizio gratuito – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – che permetta a chi ha difficoltà fisiche o mentali di sperimentare qualsiasi attività che si possa svolgere in acqua (dal nuoto al SURF/SUP RESCUE, fino allo snorkeling) con la sicurezza di essere assistiti dagli Operatori dei Soccorsi Speciali Opsa della Croce Rossa Italiana, un corpo di professionisti tra i più preparati e formati in Europa che operano a 360° in ambito marino, lacustre, fluviale, alluvionale. Il progetto, inoltre, non vuole essere circoscritto all’ambito territoriale della provincia di Grosseto, ma si prefigge l’obiettivo di diventare punto di riferimento per quanti, in ogni parte del territorio europeo, desiderano provare a vivere l’attività in acqua senza nessun tipo di barriera o impedimento. Si parte proprio da Grosseto e per noi questo è un onore. Il tutto grazie all’idea lanciata dal consigliere comunale Elisabetta Ripani, che con lungimiranza è riuscita a gettare le basi per questo progetto».

L’assessore al turismo: «Puntiamo sul turismo accessibile a tutti e di qualità» «L’obiettivo è molto ambizioso e si realizza grazie alla sensibilità dell’assessore al Sociale Mirella Milli – spiega il vicesindaco con delega al Turismo Agresti -: far diventare le spiagge del Comune di Grosseto la sede di riferimento unica in Europa per quanti, essendo portatori di disabilità, vogliano vivere comunque a pieno l’esperienza mare. Puntiamo sul turismo, turismo accessibile a tutti e di qualità, con massima attenzione a ciò che chiedono le famiglie. Un grazie va alla Croce Rossa, che si conferma anche in questo caso partner d’eccellenza sul territorio”.

L’assessore al sociale: «Progetto mirato che potenzierà i nostri servizi» «Si parte dall’esperienza positiva di Mare per tutti, che abbiamo ereditato e che negli anni è sempre cresciuta – spiega l’assessore Milli -: in questo contesto andiamo a inserire un progetto ancora più mirato, che potenzierà ulteriormente i servizi che la nostra costa offre ai diversamente abili, sia ai residenti sia ai turisti. Il tutto grazie alla disponibilità della Croce Rossa, sempre pronta a mettere le sue professionalità a disposizione del territorio. Oggi il progetto ha il nostro via libera, a breve tutti i dettagli di questa operazion»”.

Il presidente CRI Corsi: «Progetto recepito con entusiasmo» Il presidente della Croce Rossa di Grosseto Hubert Corsi annuncia così la novità. «La Croce Rossa di Grosseto ha recepito con entusiasmo la volontà dell’Amministrazione comunale di Grosseto di creare e sostenere questo progetto di grande spessore sociale che vedrà impegnati il coordinatore del progetto Cosimo Boccassini (responsabile dei soccorsi speciali Opsa di Grosseto), il referente tecnico del progetto, l’Istruttore Nazionale Opsa Raffaello Compiani, e tutti i nostri operatori dei soccorsi speciali mettendo a disposizione le loro competenze e l’altruismo che ci accomuna tutti.