Abbraccio Tricolore. Naso all’insù e applausi, l’emozionante passaggio delle Frecce su Firenze

Emozionanti e suggestive come sempre. Le Frecce Tricolori hanno sorvolato questa mattina su Firenze secondo il programma previsto in vista del 2 giugno, Festa della Repubblica. Un #AbbraccioTricolore lungo 21 città italiane che segnerà la storia e che simbolicamente si chiuderà con il sorvolo di Roma il 2 giugno per la Festa della Repubblica.

Un passaggio molto atteso dai fiorentini che, nel rispetto delle norme anti assembramento, si sono dislocati sui ponti sull’Arno, sui balconi e in ogni zona dove fosse possibile ammirare con mascherina e naso all’insù uno spettacolo unico.

Dopo un primo transito, la formazione della Pattuglia acrobatica nazionale ha sorvolato con un largo tondo la città in senso antiorario, quindi tornando verso nord ha aggirato il Monte Morello e ripreso la rotta all’altezza di Prato per eseguire, con assetto a freccia, un secondo sorvolo su Firenze rilasciando, in questo transito, la celebre scia fumogena tricolore dalle code dei velivoli.