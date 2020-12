Acquisti di Natale al via. Da Cna la piattaforma “Local Christmas” per sostenere le botteghe locali

Parte domani, 8 dicembre, la tradizionale corsa agli acquisti natalizi e Cna Firenze Metropolitana non si è fatta trovare impreparata. È infatti online la piattaforma Local Christmas, un vero e proprio shop online per le botteghe artigianali e i negozi di vicinato.

Presidente Cioni: «Piattaforma pensata per contrastare le attuali difficoltà di acquisto» «Non un generico invito a comprare fiorentino e toscano, non una piattaforma con una lista di negozi che per l’acquisto rimanda agli e-commerce delle singole attività (quando li hanno) – spiega Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana , ma uno strumento che dà visibilità e opportunità non solo a chi offre prodotti, ma anche a tutta una serie di servizi che di solito non trovano spazio all’interno dei tradizionali portali. Una piattaforma pensata proprio per contrastare le attuali difficoltà di acquisto, tra divieti vari, distanziamento sociale e attività ancora chiuse».

Local Christmas Sulla piattaforma sarà possibile acquistare anche prodotti e servizi di quelle imprese attualmente chiuse, ricevendo un buono spendibile poi al momento dell’apertura delle attività. Un esempio? Un abbonamento per una palestra: acquistandolo sulla piattaforma i clienti daranno una mano al centro fitness di fiducia (il pagamento è infatti immediato) e potranno usufruirne non appena le palestre riapriranno. Le categorie merceologiche attualmente presenti (ma la piattaforma è in costante aggiornamento) sono varie, dai prodotti ai servizi: cesti natalizi con le specialità locali, borse, massaggi e trattamenti estetici, taglio e colore dal parrucchiere, abiti, maglieria, cene, food, visite esperienziali, artigianato artistico. Tutto suddiviso tra le aree della Città Metropolitana: lo shop di Firenze e Fiesole, del Mugello, dell’Empolese Valdelsa, del Chianti, del Valdarno-Valdisieve, della Piana Fiorentina, di Scandicci-Lastra a Signa.

Inserzioni gratuite «Doveroso che per le botteghe ciò non costasse niente, per cui abbiamo fatto un accordo con la software house Vedanet che ci ha messo a disposizione una sezione del sito Jolly Coupon. Così per le imprese le inserzioni saranno totalmente gratuite e non avranno neppure alcun costo di commissione» spiega Cioni. Ad ogni inserzionista sarà distribuito, ancora gratuitamente, il materiale per segnalare la sua adesione all’iniziativa: cartello vetrina, banner per sito, grafiche per i social.