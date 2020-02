Come adottare un cane e vivere felici. Un seminario spiega i segreti agli amanti degli amici a quattro zampe

Un momento di confronto e approfondimento per tutti gli amanti degli amici a quattro zampe per comprendere come adottarne uno e seguire le buone pratiche per una convivenza felice. E’ il seminario “Mi adotti? Come adottare un cane e vivere felici!” in programma domenica 8 marzo dalle ore 15.30 all’Orto de’ Pecci di Siena e che vedrà protagonista l’educatrice cinofila Laura Cibeca del Centro Cinofilo “Speed Dog” di Perugia (Docente Università Popolare Natura E Cultura). La manifestazione è organizzata in collaborazione con ASSTA (Associazione Senese Salute e Tutela Animali) alla quale sarà devoluto parte del ricavato.

Tutto quello che occorre sapere Cosa fare e cosa aspettarsi quando si adotta un cane? Come scegliere il cane giusto? Come poter capire le sue necessità e come aiutarlo ad ambientarsi meglio nella sua nuova casa? Cosa vuol dire adottare un cane con necessità particolari? Come inserire il cane in un contesto con altri animali? A queste ed altre domande risponderà l’educatrice cinofila Laura Cibeca. Alla fine dell’incontro anche un appuntamento conviviale con un aperitivo.

Info Per partecipare al seminario (donazione minima richiesta di 25 euro) è gradita la conferma da effettuare tramite recapito telefonico al 3386969314 , via mail a info.upnec@gmail.com oppure nella sezione dedicata del sito upnec.wordpress.com