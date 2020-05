Allarme nelle acque toscane. Peschereccio di Malta ‘invisibile’ a satellite, comandante diffidato

Allarme alla Direzione marittima di Livorno che durante il monitoraggio delle attività in mare ha individuato, nelle acque toscane del Tirreno, un peschereccio battente bandiera di Malta risultato invisibile al sistema satellitare di localizzazione. I militari della sala operativa, attraverso la visualizzazione del tracciamento automatico del traffico navale (Ais), hanno notato la presenza dell’imbarcazione accertando che l’apparato di controllo satellitare, installato a bordo, non trasmetteva i dati di posizione, rotta e velocità.

Comandante diffidato Poi il comandante del peschereccio, fermo in porto a Porto Santo Stefano (Grosseto), è stato diffidato dal mollare gli ormeggi ed ha potuto riprendere le attività di pesca solo dopo che l’apparato di localizzazione satellitare, risultato in effetti in avaria, ha ripreso la totale efficienza tecnica.