Un codice giallo per temporali e rischio idrogeologico in Toscana, per oggi, lunedì 24 agosto, è stato emesso dalla sala operativa unificata della Regione. Il codice giallo è valido dalle ore fino alle ore 21.

Le previsioni Dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio, codice giallo per possibilità di temporali sparsi, anche forti, in particolare in Appennino e sulle zone interne centrali e meridionali. Possibilità di colpi di vento e grandinate. Tendenza a miglioramento in serata.