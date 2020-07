AMA Firenze. Pillole di Storia dell’Arte e di artigianato artistico, 5 video raccontano celebri opere affiancate alle storiche botteghe

Celebri opere d’arte conservate a Firenze affiancate ad alcune delle storiche botteghe artigiane fiorentine. Un originale accostamento dal quale prende vita ‘AMA Firenze’ progetto promosso dall’Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte. Cinque video, disponibili sul canale YouTube di OMA, approfondiscono l’opera d’arte e il lavoro artigiano che si ispira al repertorio storico artistico più famoso. Le pillole video sono state realizzate a cura di Alessandra Bernabei, storica dell’arte e guida turistica da sempre appassionata di artigianato artistico che porta a conoscenza anche del proprio pubblico attraverso percorsi turistici dedicati alla visita delle botteghe artigiane fiorentine.

Mantenere viva l’attenzione nei confronti del patrimonio artigianale Nel dettaglio i video raccontano la storia, la tecnica, gli aneddoti dell’opera d’arte e la bottega artigiana fiorentina per mantenere viva l’attenzione nei confronti del patrimonio artigianale, offrendo un valido strumento per la conoscenza e valorizzazione del comparto artigianale quale patrimonio da salvaguardare e proteggere, soprattutto in un momento di grande crisi come quello attuale. L’opera ‘Ritratto di Eleonora di Toledo col figlio Giovanni’, di Agnolo Bronzino, è collegata all’orafo Paolo Penko che nella creazione del suo Pendente Melograna si è ispirato al frutto più popolare nell’arte tessile rinascimentale: la melograna dipinta nel vestito di Eleonora. Il dipinto di ‘Penelope al telaio’ di Giorgio Vasari, che si trova nel soffitto di una delle sale del Quartiere di Eleonora a Palazzo Vecchio, evoca il prezioso operato dell’Antico Setificio che dal 1786 muove telai con la medesima precisione e dedizione. È un dettaglio dell’ “Annunciazione Martelli” di Filippo Lippi, a richiamare invece la Moleria Locchi: in basso nel dipinto custodito nella Basilica di San Lorenzo troviamo un’ampolla, la cui tecnica di realizzazione, la mola su cristallo, è oggi mantenuta viva dalla storica bottega. Il dipinto di ‘San Girolamo nello studio’ del Ghirlandaio offre un collegamento con Giulio Giannini e figlio. Alcuni elementi raffigurati, come i libri, gli inchiostri e lo scrittoio, ricordano infatti l’antica arte della scrittura e la carta marmorizzata, tecnica in uso ancora oggi nella bottega in piazza Pitti. Infine un’opera in commesso fiorentino all’Opificio delle Pietre Dure non poteva che associarsi a Scarpelli Mosaici, tra i pochissimi al mondo a portare avanti le tecniche del commesso di pietre dure.

“Proprio sulla scia del momento di difficoltà causato dal Covid-19 – afferma Luciano Barsotti, Presidente dell’Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte – OMA intende rafforzare il suo messaggio di speranza e di aiuto agli operatori turistici, alle botteghe artigiane e agli esercizi storici”.