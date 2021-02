Amiata 2021. 30 uomini, unità cinofile e operatori Saf e Sapr per ricerca persone disperse. Ma è un’esercitazione

Trenta uomini e donne, unità cinofile ed operatori SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) coinvolti nell’operazione Amiata 2021 per la ricerca di persone in ambiente impervio.

E’ quella organizzata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena a fine gennaio insieme ai gruppi: SAF (Nucleo speleo-alpino-fluviale), Cinofili e SAPR, in località Catarcione nel comune di Abbadia San Salvatore.

Le specializzazioni del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco hanno visto impegnati uomini provenienti da tutto il territorio regionale, autorizzati dalla Direzione Toscana VV.F. l’esercitazione è iniziata alle ore 9,30, ha visto impegnati 30 donne e uomini coordinati da un’unità cinofile ed operatori SAPR con i cani e droni hanno battuto la zona interessata per la ricerca di due persone cadute ed infortunatesi durante una escursione in una parte impervia della montagna caratterizzata da anfratti e speroni rocciosi. I cinofili con i cani e gli operatori SAPR con i droni sono riusciti ad individuare le due persone coinvolte, inviando la loro posizione attraverso le coordinate, alle squadre SAF, che in breve tempo si sono portate sul posto mettendo in sicurezza gli infortunati, successivamente con le opportune tecniche di salvataggio sono stati recuperati e trasportati con le barelle toboga al mezzo sanitario della Misericordia parcheggiato al posto di comando avanzato.

All’addestramento ha partecipato il personale CDV (Centro documentazione video) dei Vigili del Fuoco di Siena, al fine di documentare per attività formativa l’esercitazione. Al termine dell’operazione di soccorso è stato effettuato un debriefing con tutto il personale intervenuto.