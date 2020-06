Architettura e acustica. La magia dell’Eco nel Battistero di Pisa

La magia di un’unica voce che grazie ad un’architettura straordinaria dà l’idea di un coro a più voci. E’ la magia dell'”Eco nel Battistero” a Pisa, divenuta nel tempo una vera e propria tradizione, molto suggestiva, che si ripete ogni 30 minuti.

Il guardiano esegue l’eco per conto della primaziale, potendo contare su un’acustica eccezionale legata alla doppia cupola presente nel Battistero. Per poter assistere all’eco, durante l’orario di visita, il personale di sorveglianza effettua delle brevi intonazioni vocali per consentire a tutti di ascoltare il favoloso effetto sonoro interno al monumento.