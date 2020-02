“Come as you are “. Oltre 80 foto in mostra raccontano la musica grunge e Kurt Cobain

Oltre 80 foto, tra cui alcune inedite, che raccontano la storia della scena musicale grunge e del suo massimo protagonista Kurt Cobain, divenuto simbolo della controcultura americana degli anni ’90. Tutto questo nella mostra fotografica ‘Peterson – Lavine. Come as you are: Kurt Cobain and the Grunge Revolution’, a cura di ‘Ono arte contemporanea’, che sarà ospitata dal 7 marzo al 14 giugno nelle sale di Palazzo Medici Riccardi a Firenze.

Accostamento inedito Due le sezioni: da un lato le immagini di Charles Peterson (fotografo ufficiale della Sub Pop Records) sulla nascita dei Nirvana, i concerti e la scena grunge di Seattle. Dall’altro gli scatti di Michael Lavine, fotografo pubblicitario, tratti da servizi posati e immagini per riviste. Un accostamento inedito che immerge il pubblico nella fascinazione di quei giorni straordinari, dove i fan erano parte integrante di una rivoluzione musicale, e non solo. Poi le immagini di Pearl Jam, Soundgarden e Mudhoney. L’esposizione, spiegano gli organizzatori, apre a tutta la scena musicale di Seattle di fine millennio, immortalando un periodo fondamentale e recente della storia americana: la crisi dell’edonismo reaganiano, le nuove periferie e l’incipiente New Economy che proprio a Seattle genererà i suoi colossi.