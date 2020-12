Attenzione al cliente. Cambio orario per i numeri di AdF in vista delle festività

AdF comunica che in occasione della vigilia di Natale e di San Silvestro il numero verde 800 887755 da linea fissa e quello Smart 0564 448844 da cellulare e dall’estero (con costo in base al profilo tariffario), così come lo 0564 448855 per il supporto tecnico dei servizi on line non effettueranno l’attività pomeridiana.

Invariato il numero verde Nessuna variazione invece per il numero verde 800 356935 dedicato al pronto intervento, che resta attivo tutti i giorni 24 ore su 24 così come lo sportello virtuale MyFiora, disponibile su www.fiora.it e come app per smartphone, che consente, una volta registrati, di gestire bollette, autoletture del contatore, effettuare pagamenti, consultare lo storico delle fatture e inoltrare richieste, relativamente a una o più utenze e attivare gratuitamente la bolletta web, oltre a offrire la possibilità di segnalare guasti, tutto senza muoversi da casa.