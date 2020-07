Atto vandalico. Imbrattata la statua dedicata a Roberto Benigni, ignoti la cospargono di vernice

Imbrattata di vernice rossa la statua dedicata a Roberto Benigni, realizzata a Manciano nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) dove Benigni è nato. L’opera, fatta da uno scultore locale, Andrea Roggi, fu realizzata nel 1999 dopo le riprese del film ‘La vita è bella’, effettuate in parte proprio a Castiglion Fiorentino.

Vernice rossa sul basamento Nel vandalismo ignoti hanno gettato vernice rossa su tutto il basamento in pietra della statua e ci vorrà del tempo, ha detto lo scultore che l’ha realizzata, per restaurarla. All’inaugurazione di 21 anni fa parteciparono anche i genitori dell’attore, Luigi e Isolina ma non è mai stata visitata da Roberto Benigni nonostante lo stesso abbia ricordato di recente in tv il luogo dove è nato e da dove i genitori partirono per cercare lavoro a Prato. Indagini dei Carabinieri per risalire agli autori del gesto.