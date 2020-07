Troppo azzardo. Tenta il furto nel garage della Polizia Stradale, denunciato

Un 28enne pratese ha tentato di rubare nel garage dove sono custodite le auto della Polizia Stradale. E’ successo ieri sera intorno alle 21,30, in via Verona, a sud di Prato: il giovane è riuscito ad aprire la rimessa utilizzando gli attrezzi che aveva nello zaino. Poi, aiutandosi con una pila, ha iniziato a controllare i veicoli per verificare se vi fosse qualcosa da portare via.

Incastrato dalla videosorveglianza La sua azione, però, è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, collegate con il corpo di guardia della Polstrada: l’agente di turno si è accorto di quanto stava accadendo e è uscito insieme ai colleghi per bloccare il 28enne, che è stato poi denunciato per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.