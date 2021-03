Benvenuta mamma. In Versilia la mappa dei luoghi dove allattare i bimbi

‘Benvenuta mamma. Qui puoi allattare, cambiare il pannolino, riposarti in ambienti puliti e riscaldati, in un territorio a misura di mamma’. Ecco la filosofia su cui nasce il progetto ‘Versilia a misura di mamma e di bambino’, creato da Piccole Stelle onlus e Versilia Bimbi, dedicato alla sensibilizzazione dei bisogni delle neo mamme, che devono poter vivere il territorio in completa tranquillità, sapendo che ci sono spazi in cui poter accudire il proprio bambino rispettando le sue esigenze.

Sulla scia dei ‘Baby Pit Stop’ di Unicef, sono nati negli anni alcuni punti ‘Nido di coccole’ dove le mamme trovano un luogo attrezzato appositamente con poltrona per allattare, fasciatoio e seggiolone, dislocati prevalentemente nei presidi sanitari e distrettuali del territorio versiliese, oltre che in ampie attività commerciali. Ma questo non basta, spiega una nota.

Benvenuta mamma

Ecco perché nasce ‘Benvenuta mamma’, al quale aderiscono tante attività commerciali che hanno piacere di ospitare le mamme e i loro bambini per una breve sosta in un ambiente sicuro, pulito e riscaldato, mettendo a disposizione un piccolo spazio confortevole. Nella loro vetrina si trova il logo di ‘Benvenuta mamma’. Si tratta di bar, ristoranti, hotel, negozi: qualsiasi attività si può associare al progetto, senza impegno economico. I due progetti, portati avanti da Piccole Stelle onlus, confluiscono nell’iniziativa ‘Versilia a misura di mamma e di bambino’ promossa da Versiliabimbi.it, dove si può trovare e scaricare l’elenco completo dei luoghi, in continua crescita e che si può visualizzare e scaricare sul sito www.versiliabimbi.it.