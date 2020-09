Caccia dall’auto. Spara ai cinghiali dal finestrino, bracconiere denunciato

Cacciava cinghiali di frodo dalla sua auto, imbracciando una carabina la cui canna spuntava dal finestrino. Per questo un bracconiere, scoperto dai carabinieri forestali di notte in un’oliveta a Leccio, frazione di Calenzano (Firenze), è stato denunciato. Per lui anche una multa di 300 euro per aver esercitato la caccia sparando da un veicolo a motore e in prossimità di una via di comunicazione.

Foraggiamento e spari Secondo quanto ricostruito dai forestali, l’uomo, un imprenditore 60enne, avrebbe tentato di giustificarsi sostenendo di essere impegnato nella caccia al daino, per la quale è risultato effettivamente autorizzato. Avrebbe ammesso le sue responsabilità quando i militari hanno trovato nei pressi della sua vettura del foraggiamento composta da mais e pane secco, solitamente usato per la caccia al cinghiale.