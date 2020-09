Cambio ai vertici. Siena, il Colonnello Ferrucci è il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri

Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Siena. Sono stati presentati ufficialmente questa mattina (dopo l’insediamento di ieri) il Colonnello Nicola Ferrucci, proveniente da Roma Comando Generale, nuovo Comandante provinciale con alle spalle numerose esperienze e importanti missioni all’estero. Le sue prime parole al vertice del Comando senese sono di elogio per la città e i suoi abitanti: «Sono molto contento di essere qui, chi non lo sarebbe? – ha detto – Siena è una bellissima città».

I nuovi ruoli Insieme a lui è arrivato a Siena anche il Maggiore Michele Laghi che assume il comando del Nucleo investigativo, che a Siena era vacante da un anno. Laghi arriva nella città del Palio dopo essere stato a Portogruaro (Venezia). Presentato anche il Tenente Colonnello Gennaro Nasti proveniente dal Comando di Perugia e rientrato la scorsa primavera da una missione in Kosovo. Una lunga esperienza nel Nucleo Tutela Patrimonio culturale Perugia, Nasti è stato in prima linea nei mesi successivi al terremoto che ha colpito l’Umbria, contribuendo alla messa in sicurezza di molte opere d’arte e nella sua carriera è stato in missione anche in Bosnia.