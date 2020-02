Campo da baseball, ex sindaco Siena Bruno Valentini condannato a otto mesi

L’ex sindaco di Siena Bruno Valentini è stato condannato a otto mesi con la condizionale per falso ideologico in concorso con altre due persone in relazione ad una vicenda riguardante la costruzione di un campo di baseball a Castellina scalo, nel comune di Monteriggioni quando ne era il primo cittadino.

E’ la sentenza emessa dal giudice del tribunale di Siena Luciano Costantini, l’accusa per il quale Valentini è stato condannato riguarda la irregolarità della domanda presentata nel 2011 alla Regione Toscana per ottenere un finanziamento per realizzare l’impianto sportivo. Condannati a otto mesi il dirigente comunale dell’ufficio lavori pubblici del Comune di Monteriggioni e a nove Mesi l’ex dipendente dell’ufficio sport della Provincia di Siena. Tutti assolti per altri due capi di accusa riguardanti l’alterazione di atti e falsa dichiarazione. Per i tre la procura aveva chiesto una condanna da due a tre anni e mezzo.