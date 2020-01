Capitale del ballo. Al via al ‘Florence swing camp’, lezioni e show per grandi e piccoli

Per 4 giorni Firenze capitale internazionale dello swing. È questo quello che succederà da giovedì 23 a domenica 26 gennaio 2020 con la quarta edizione del “Florence Swing Camp”, appuntamento organizzato da Tuballoswing con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana e del Comune di Firenze e che richiama nel capoluogo toscano appassionati di swing per ballare Lindy Hop, Charleston, Solo Jazz, Balboa e Shag.

Il Florence Swing Camp è un intero weekend di lezioni durante il giorno con insegnanti internazionali e 4 serate con esibizioni, show, musica dal vivo e special guest. Luogo delle lezioni la sede di Tuballoswing: il “Renassance Firenze – Renny”. «In Europa sono tantissimi i festival di questo genere e – spiega Giulia Fantini ,direttrice artistica di Tuballoswing – la partecipazione a questo genere di eventi è ciò che ci ha fatto appassionare a questo mondo, ed è quindi cosi che desideriamo far entusiasmare la comunità fiorentina che in questi anni è molto cresciuta. Il nostro intento è la diffusione della cultura e della musica della cosiddetta ‘Grande Era’, quel periodo che va dagli anni ’20 fino ai ’50 del ‘900, e per questo vorremmo rendere sempre più protagonista la città con iniziative che travalichino i soli corsi di ballo. Non solo occasioni per chi è già appassionato ma anche per chi è curioso della SwingEra che potrà godere di spettacoli, concerti e performance danzanti».

Gli insegnanti Nutrita la squadra di insegnanti italiani come Annapaola Ortu, Emanuele Margiotta, Sara Vianello, Francesca De Vita, Fabio e Laura, Diana e Roberto, William e Alice, Karen Fantasia, Valentina Gettatelli, Danilo e Valentina, ma verranno a Firenze anche dall’estero: dalla Germania Mona Reithmeier; dalla Svezia Rasmus Holmqvist, Jakob Bergelin, Anna Forss, Maya Hellsten, Sandra Klack, Mattias Lundmark, Markus Rosendal, Monika Grabowska; e dalla Spagna Roser Ros, Leonardo Ost. Ci sarà spazio anche per il corso Swing per bambini, quello di Burlesque o di Tip Tap con Eva Agostinelli. «Tuballoswing – spiega il presidente Antonio Del Villano – è un’associazione culturale e scuola di ballo che nasce nel 2010 per diffondere la potenza e l’eleganza del ballo e della musica Swing, proporre iniziative e condividere una passione. L’intento principale è quello di riportare i balli di età Jazz e Swing in una dimensione sociale, divertente aperta alla città e al territorio affinchè il ballo diventi un mezzo per favorire l’incontro e l’aggregazione tra generazioni e tra culture. Uno scopo che ci prefiggiamo in modo chiaro fin dal nome che sta per TUtti possono BALLare SWING!”. Qui si può imparare a ballare Lindy Hop, Boogie Woogie, Charleston, Jazz, Tip Tap e Blues ma i corsi sono momenti in cui divertirsi e socializzare, vogliamo fare del ballo un mezzo di espressione e comunicazione, trasmettere ed esaltare quello che è lo spirito e la cultura che distingue le danze jazz dalle altre».