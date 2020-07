Castiglioncello Festival. Agosto in musica con Capossela, Nek, Ranieri e Vanoni al Castello Pasquini

Vinicio Capossela, Ornella Vanoni, Claudio Bisio, Nek, Roby Facchinetti e Massimo Ranieri sono i protagonisti del ‘Castiglioncello festival’, in programma dal 2 al 20 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (Livorno). Insieme alla nuova edizione del festival, spiega una nota, è stata anche annunciata la ripartenza di due spazi situati all’interno del Parco del Castello Pasquini, la Limonaia e l’anfiteatro, che a partire dal 16 luglio proporranno un calendario collaterale di eventi culturali e di intrattenimento. «Investiremo tutte le nostre forze e l’esperienza accumulata in questi anni nel dare al pubblico il miglior servizio possibile – ha detto Sandro Giacomelli della Leg live emotion, che organizza il festival – ponendo la massima attenzione verso la sicurezza e la salute degli spettatori, nell’intento di dare una nota di ottimismo e di risollevare gli animi per non arrenderci all’idea di dover vivere un’estate priva di socialità e di sorrisi».

L’assessore Montagnani: «Segnale di ripartenza e speranza, ma anche spinta importante alla ripresa economica, culturale e turistica» Licia Montagnani, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Rosignano Marittimo ha sottolineato «l’importanza del cartellone che vi presentiamo che rappresenta non solo un segnale di ripartenza e speranza, ma anche una spinta importante alla ripresa economica, culturale e turistica del nostro territorio. Questo festival di rilevanza nazionale e pressoché unico nella Costa degli Etruschi porterà sul palco del Pasquini artisti importanti che hanno avuto il coraggio di rimodulare in parte i loro show per renderli sostenibili e non abbandonare il loro pubblico».