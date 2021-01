Ciak si gira. A Firenze le riprese del terzo capitolo della saga de ‘L’amica geniale’

La Toscana torna ad ospitare le riprese della serie tv, tratta dal terzo libro della quadrilogia de L’Amica geniale, di Elena Ferrante, edita in Italia da Edizioni E/O. In particolare, la città di Pisa e di Firenze, rappresentano rispettivamente, per una delle due protagoniste, Elena Greco (detta Lenù), il luogo della formazione universitaria prima e della vita coniugale poi.

Dopo le riprese ospitate a Pisa nel 2019, relative al secondo capitolo della saga, Storia del nuovo cognome, nel 2021 Firenze sarà protagonista terzo capitolo, Storia di chi fugge e di chi resta.

Le riprese si svolgeranno dal 1° al 20 febbraio nel centro storico di Firenze, con il sostegno del Comune di Firenze e con la collaborazione di Toscana Film Commission, saranno targate HBO-RAI Fiction-, con la produzione di Fandango, The Apartment e Wildside – del gruppo Fremantle – in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, e si concentreranno in alcuni luoghi simbolo della città, come Piazza della Signoria, Piazza Santa Croce e Piazza Santissima Annunziata, insieme ad altre location private, tra cui una dimora storica sita tra via de’ Servi e Piazza Santissima Annunziata. A questa prima parte di riprese ne seguirà una seconda, a settembre, che andrà a coinvolgere di nuovo Firenze e poi la Versilia. Le riprese sarebbero dovute partire da piazza Signoria, ma a causa di una allerta meteo, per i giorni 1 e 2 febbraio è stato modificato il piano di lavorazione del film, con il conseguente spostamento delle riprese in altre location del centro storico.

I divieti di sosta

Per quanto riguarda i divieti di sosta con rimozione forzata, sabato scatteranno i primi provvedimenti in lungarno del Tempio (tratto sul lato sinistro della carreggiata con direzione via Piagentina-viale Amendola) e lungarno Pecori Giraldi (dalla fermata Ataf tratto in direzione di lungarno della Zecca Vecchia). Termine previsto 25 febbraio.

Lunedì 1° febbraio saranno in vigore divieti di sosta in via dei Tosinghi (da via Roma a via dei Brunelleschi) e sulla direttrice via Orsanmichele (tra via Calzaiuoli e via Calimala)-via dell’Arte della Lana (tra via Orsanimichele a via Porta Rossa)-via dei Lamberti (da via dei Calzaiuoli a via Calimala).

Divieti di sosta anche in via dei Gondi (martedì 2 e mercoledì 3 febbraio) e piazza Signoria sulla direttrice via dei Magazzini-via dei Gondi (mercoledì 3 febbraio). Martedì 2 febbraio in orario 14-18 è prevista anche la chiusura di via dei Leoni nel tratto da via dei Gondi a via del Corno e il conseguente senso unico sulla direttrice via dei Castellani-piazza del Grano-via dei Leoni (tra via dei Neri e via del Corno) da piazza dei Giudici verso via dei Leoni. Il percorso alternativo per gli autorizzati (via dei Leoni è in area pedonale di tipo B) sarà: via della Condotta-via Porta Rossa-piazza del Mercato Nuovo-via Por Santa Maria-piazza del Pesce-lungarno degli Archibusieri-lungarno Anna Maria Luisa dei Medici-piazza dei Giudici.

Il giorno successivo, venerdì 5 febbraio, i divieti di sosta si sposteranno in via Magliabechi mentre sabato 6 febbraio sono previsti divieti di transito per il tempo strettamente necessario alle riprese sui lungarni Anna Maria Luisa dei Medici e degli Archibusieri.

Il programma della settimana successiva prevede lunedì 8 febbraio divieti di sosta in via Venezia (tratto da via Capponi verso via Cherubini) e piazza Santissima Annunziata. Le riprese riprenderanno poi mercoledì 17 febbraio con divieti di sosta e di transito in via dei Servi da piazza Santissima Annunziata al numero civico 49; divieti di sosta anche nel tratto tra il numero civico 49 e via Alfani che diventerà strada senza sfondo.

Indotto economico positivo per la città

La presenza del set a Firenze, non solo genererà un incremento del cineturismo, ma porterà un indotto economico positivo per la città: per le professionalità impiegate, le comparse scritturate, le società di servizi e le strutture ricettive coinvolte. In particolare, da segnalare che l’Hotel Mediterraneo sarà la base logistica del film, mettendo a disposizione le proprie camere e altri spazi, per gli uffici di produzione, il reparto costumi, scenografie, e tutti i vari reparti tecnici e artistici.

«Queste riprese – afferma il sindaco del Comune di Firenze, Dario Nardella – sono un bel messaggio di ripartenza per il cinema e la cultura in generale, ma anche un segnale di rinascita per Firenze dopo mesi molto travagliati. La città ancora una volta torna ad essere set ideale per un film e siamo certi che piazze, monumenti e scorci potranno giocare un ruolo non da semplice comparsa per la pellicola».

Storia di chi fugge e di chi resta vedrà la regia di Daniele Luchetti (Mio fratello è figlio unico, La nostra vita, Anni felici, Io sono tempesta, Momenti di trascurabile felicità, Lacci) e sarà ambientato negli anni ’70. A curare la scenografia sarà Giancarlo Basili, artista noto e pluripremiato ai Nastri d’Argento e ai Ciak d’Oro.