Una città da pedalare. A Firenze in arrivo 17 km di corsie ciclabili

A Firenze saranno allestiti nel mese di settembre 17 km di nuove corsie ciclabili. Secondo quanto rende noto il Comune, si tratta di percorsi riservati alle biciclette realizzati con la sola segnaletica, come previsto dal Dl Rilancio per l’emergenza Covid-19, grazie ai fondi Pon Metro. I progetti sono stati approvati nell’ultima seduta della giunta comunale su proposta dell’assessore alla mobilità. Le corsie saranno realizzate sul lato destro della carreggiata, a fianco del marciapiede, nello stesso senso di marcia dei veicoli: i lavori sono previsti nelle zone di San Jacopino-piazza Puccini e Gavinana-viale Europa e nel quadrante Porta Romana-piazza Gaddi-piazza Vittorio Veneto-piazza Paolo Uccello.

Mezzi propri e non «Alle corsie – ha commentato l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti – poi si aggiungono i 12 km di piste ciclabili strutturali, già approvate e che necessitano di lavori più rilevanti, pronte a primavera. Si tratta di uno sforzo notevole con cui vogliamo promuovere ulteriormente questa modalità di spostarsi in città sia con mezzi propri che con quelli messi a disposizione dalla mobilità in sharing».