Coronavirus. Clandestino girovagava per Siena, denunciato dalla Gdf

Un cittadino bengalese clandestino è stato sorpreso dalla Guardia di Finanza di Siena mentre girovaga nei pressi della stazione ferroviaria di Siena. L’uomo, che risultava provenire da Gaiole in Chianti, non ha saputo fornire adeguate giustificazioni per il suo spostamento, come previsto dal DPCM del 22 marzo scorso nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

Decreto di espulsione Gli ulteriori riscontri effettuati, hanno evidenziato che sul soggetto controllato pendesse anche un decreto di espulsione emesso dalla locale Questura che gli intimava di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni. «Per tale motivo – spiega una nota delle Fiamme Gialle – , si è proceduto a denunciare il soggetto alla Procura della Repubblica di Siena per la violazione dell’art. 650 c.p., Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, e per la violazione del Testo Unico sull’Immigrazione in relazione al mancato rispetto dell’invito a lasciare il territorio nazionale». L’uomo è stato segnalato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siena.