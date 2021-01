Con un dossier sulla ‘Rigenerazione umana’ Volterra si candida a Capitale italiana della cultura. Attesa per l’audizione

Si chiama ‘Rigenerazione umana’ ed è il dossier che Volterra presenterà davanti alla Commissione di esperti nominata dal MIBACT per concorrere a Capitale italiana della cultura.

L’audizione è in programma per venerdì 15 gennaio alle ore 15.45 e sarà possibile seguirla in diretta sul canale YouTube del Ministero.

Il tema scelto dalla città toscana, prima della diffusione del virus Covid-19, si rivela oggi più che mai di straordinaria attualità e utile a costruire una nuova comunità a partire dalle sfide che la pandemia ci impone.

In collegamento per raccontate il progetto ci saranno il sindaco di Volterra Giacomo Santi, Paolo Verri, direttore della candidatura e il sindaco di Pomarance Ilaria Bacci. Ledo Prato, in qualità di coordinatore del piano strategico e Luisa Bocchietto, designer internazionale e curatrice del progetto dedicato all’alabastro. Ci saranno poi Armando Punzo, della Compagnia della Fortezza, Francesco Zollo e Pegah Moshir Pour, portavoce dei giovani del progetto Living Lab.