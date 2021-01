Concerto in streaming. Omaggio a Richter con gli Amici della Musica, ricordando l’esibizione al Teatro Verdi

Dopo la pausa delle festività natalizie, riprendono le attività a distanza degli Amici della Musica, concepite per rimanere vicini al proprio pubblico anche in questo periodo di chiusura dei teatri.

Omaggio a Richter Le iniziative di questa settimana saranno dedicate al pianista Sviatoslav Richter. Sabato 9 gennaio, alle 16.15, sul canale Youtube dell’Associazione verrà trasmessa la registrazione del concerto che Richter tenne al Teatro Verdi a Firenze il 23 settembre 1994: il programma del concerto in streaming comprende tre sonate di Beethoven. Sarà possibile ascoltare il concerto nel giorno e nell’orario stabilito, ma non successivamente.

Il sito degli Amici della Musica si arricchisce in questo periodo di approfondimenti musicali, curiosità e aneddoti, condivisione di foto e materiali d’archivio in un percorso propedeutico alla Mostra sul Centenario che sarà curata da Moreno Bucci nel 2021. Tra le novità di questa settimana spunta quindi dagli archivi la rassegna stampa del concerto di Sviatoslav Richter del 1994. La direttrice artistica Domitilla Baldeschi, in un nuovo appuntamento della rubrica ‘Le Pillole di Domitilla’ in cui ripercorre retroscena e curiosità sulla storia dell’Associazione, racconta un aneddoto dal titolo ‘Richter e la pasticca miracolosa’.