Conoscere Dante Alighieri. Tre percorsi nei luoghi del Sommo Poeta con una app-guida

Tre percorsi danteschi a Firenze, rivolti a cittadini e turisti, anche ipovedenti e non vedenti, da percorrere seguendo su smartphone e tablet descrizioni e spiegazioni: è l’iniziativa del club femminile Soroptimist Firenze Due che, in occasione del 700 anni dalla morte di Dante, ha implementato l’app ‘Occhio della città intelligente’.

Percorsi fruibili anche a distanza

«Tali percorsi, fruibili anche a distanza – spiega in una nota Gloria Giudizi, presidente del club Soroptimist Firenze Due – illustrano monumenti, case torri, lapidi, legati alla vita del poeta e alla Commedia, raccontano la struttura dei monumenti, descrivono le immagini, indicano con precisione la posizione delle lapidi».

I percorsi

Il primo percorso parte dal Battistero per arrivare a Santa Croce, indicando tra l’altro i più antichi ritratti del poeta, le statue, i luoghi a lui cari, il cenotafio, le lapidi coi versi della Commedia. Il secondo ruota intorno al quartiere dantesco, che vede il suo fulcro nella casa-museo di Dante. Il terzo parte da via del Corso per arrivare al palagio dell’Arte della Lana, sede della Società dantesca, raccontando case torri e palazzi interessati dalle faide tra guelfi e ghibellini.