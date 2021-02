Consigli da ex Premier. Conte in cattedra, «Lezione che dedico a tutti gli studenti»

L’ex Premier Giuseppe Conte è tornato oggi a Firenze dopo l’esperienza di Governo per incontrare Luigi Dei, il rettore dell’Ateneo dove l’ex premier è docente di diritto privato. Conte, che sta tenendo in streaming una lezione dal titolo ‘Tutela della salute e salvaguardia della economia: lezioni dalla pandemia’, è arrivato nella sede del rettorato in piazza San Marco intorno alle 14:30 entrando in auto nel cortile interno dell’ateneo.

Conte: «Lezione che dedico a tutti gli studenti»

«Questa giornata segna il mio ritorno nella comunità accademica fiorentina nella quale ho trascorso lunghi anni. Esperienza che mi ha arricchito enormemente, anche dal punto di vista umano – ha detto l’ex Premier – Ho accolto con gioia e emozione l’invito a tenere questa lezione. E’ una lezione che dedico a tutti gli studenti con l’auspicio che possiate affinare le vostre idee e progetti di vita».

Rettore Dei: «Gli do il benvenuto, il bentornato, a nome di tutta la comunità accademica»

«Con piacere accogliamo il rientro in Ateneo del professor Giuseppe Conte – ha detto il rettore Dei – , dopo una complessa e difficile esperienza al servizio del Paese, per la quale mi sento di esprimere un sincero sentimento di apprezzamento e gratitudine. Lo saluto – ha aggiunto Dei – e gli do il benvenuto, il bentornato, a nome di tutta la comunità accademica e mio personale. Lunedì prossimo inizieranno le lezioni dei corsi di insegnamento della Scuola di giurisprudenza: possiamo considerare quindi la lezione odierna una sorta di anteprima della ripresa delle attività didattiche. Lo facciamo a distanza, per i motivi che ben conoscete, con l’auspicio che prima possibile si possa tornare all’università che amiamo, quella nelle aule, socializzante e satura di forti interazioni umane».