Coronavirus. 5 positivi in carcere a Pisa, sindacato Ciisa: «Focolaio si sta espandendo»

«Sono cinque i casi positivi di infezione al coronavirus nel carcere Don Bosco di Pisa: 4 agenti della polizia penitenziaria e una dottoressa. Sappiamo anche che sono stati eseguiti almeno altri 20 tamponi e ne vogliano conoscere i risultati». E’ quanto chiede il segretario generale del sindacato della polizia penitenziaria Ciisa, Romeo Chierchia.

Il focolaio si espande «Da sabato – spiega il sindacalista in una nota – sono iniziati i tamponi al personale di polizia penitenziaria e il numero dei positivi aumenta in base agli esiti scaglionati che arrivano. Nella giornata di venerdì, sono stati sottoposti a test il personale medico, gli infermieri presenti e anche, circa 20 detenuti che hanno avuto contatto stretto con la dottoressa. Qual è il risultato?». Chierchia afferma che “a Pisa gli agenti continuano ad ammalarsi e questo significa che il focolaio sta espandendosi ed è necessari che i tamponi siano estesi a tutto il personale penitenziario che opera in tutta Italia».