Coronavirus. A quota 800mila euro le donazioni Coop a laboratorio Tls per sostenere la ricerca

Hanno superato quota 800mila euro, oltre metà del milione e mezzo previsto, le donazioni della campagna ‘Sosteniamo la ricerca oggi per tornare più vicini domani’, promossa da Unicoop Firenze insieme a Coop Alleanza 3.0, Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia, Coop Unione Amiatina e Coop Reno, per il sostegno al laboratorio MadLab di Toscana Life Sciences, impegnato nell’individuazione di anticorpi monoclonali umani capaci di curare il Covid-19. Hanno offerto IERI il loro supporto alla campagna, in un evento al punto vendita Coop.Fi di Novoli a Firenze, l’assessora alla ricerca della Regione Toscana Alessandra Nardini, il prorettore alla ricerca dell’Università di Firenze Marco Bindi, e il presidente di Tls Fabrizio Landi. «Il nostro più sentito ringraziamento – ha detto quest’ultimo – va a tutti i soci e clienti Coop che ci hanno aiutato e spero ci aiuteranno, anche in questi giorni di festa, a continuare a investire nel valore della scienza».

Assessore Nardini: «La ricerca è pilastro fondamentale» «Oggi più che mai – ha affermato l’assessore Nardini – sentiamo che la ricerca scientifica è davvero un pilastro fondamentale per garantire benessere, sviluppo e protezione al futuro dell’intera società». Per Bindi, tuttavia, «in termini di investimenti siamo molto sotto la media Ue sia come finanziamenti per singolo ricercatore sia come numero di ricercatori per abitante, e soprattutto mancano delle strategie e investimenti di lungo periodo e incentrate sui giovani, che spesso sono costretti a lasciare il nostro Paese».