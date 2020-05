Coronavirus. Aiuti alimentari a 18 famiglie cinesi senza reddito da 3 mesi

Aiuti alimentari sono stati consegnati a Prato a 18 famiglie cinesi da tre mesi senza reddito a causa della chiusura delle aziende dove lavoravano, imprese a conduzione cinese che hanno avuto una spontanea chiusura anticipata rispetto alle restrizioni imposte dai decreti del governo italiano e che continuano al momento a rimanere chiuse. Gli aiuti sono arrivati grazie all’intervento dell’Associazione generale Ramunion Italia.

36 volontari impegnati nella consegna «Grazie di cuore ai cittadini italiani e cinesi che hanno donato per acquistare scorte alimentari e tutti i volontari», ha detto il presidente dell’Associazione Luca Zhou Long. Le 18 famiglie si sono rivolte all’Associazione «per chiedere un supporto e per questo ringrazio sentitamente i cittadini italiani e cinesi che insieme hanno donato per acquistare scorte alimentari da donare a queste famiglie in difficoltà», ha concluso Zhou Long. Oltre 36 i volontari impegnati nella consegna dei generi alimentari raccolti con decine di mezzi delle associazioni di volontari.