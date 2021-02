Coronavirus. Al Santa Maria Nuova arriva lo smartphone che monitora i pazienti

Un innovativo sistema di monitoraggio telematico dei parametri vitali. E’ quello di cui si è dotato l’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze grazie a una duplice donazione da parte di Fondazione CR Firenze e Fondazione Santa Maria Nuova Onlus.

Le nuove attrezzature sono state consegnate alla presenza di Luigi Salvadori (presidente di Fondazione CR Firenze), Giancarlo Landini (presidente della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus e direttore del Dipartimento delle Specialistiche mediche dell’Ospedale Santa Maria Nuova) e Lorenzo Pescini (direttore amministrativo AUSL Toscana Centro).

Fondazione CR Firenze ha acquistato, per il valore di 48.000 euro, un sistema Philips composto da quattro monitor su carrello per il posto letto e da quattro “telemetrie”, ovvero piccole strumentazioni che potranno essere indossate dai pazienti e che renderanno possibile il monitoraggio costante di alcune informazioni fondamentali, come pressione arteriosa, battito cardiaco e saturazione.

Oltre a questa tecnologia, Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, con una donazione di 60.000 euro, ha reso possibile l’acquisto di un sofisticato sistema composto dalla centrale Philips Information Center e dal sistema di notifica Philips Care Event: la prima trasmette le informazioni sui pazienti rilevate dai monitor e dalle telemetrie, il secondo invia dati e alert in modalità Wi-Fi direttamente sugli smartphone degli infermieri.

Questo complesso sistema telematico verrà dedicato al reparto di medicina, attualmente reparto Covid.

Ottimizzare il lavoro di cura e monitoraggio

«Monitor, telemetrie e sistema di trasmissione dei dati si integreranno e si completeranno a vicenda consentendo al personale medico di Santa Maria Nuova di ottimizzare il lavoro di cura e monitoraggio: un singolo infermiere potrà monitorare fino a otto pazienti – ha detto Landini, presidente della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus – Si tratta di una strumentazione molto utile soprattutto per quei pazienti che non sono costretti a letto ma che, potendo alzarsi e spostarsi, grazie alle telemetrie potranno essere sempre tenuti sotto controllo. Inoltre, questa tecnologia costituisce un grande supporto al lavoro degli infermieri, chiamati a svolgere molti compiti fondamentali nel corso dei loro turni: il personale potrà controllare i pazienti, attraverso le notifiche che arriveranno sullo smartphone, in qualsiasi momento e in qualsiasi punto del reparto si trovi. Ringrazio dunque Fondazione CR Firenze e Fondazione Santa Maria Nuova Onlus per aver ancora una volta messo il loro impegno al servizio della salute di tutta la comunità fiorentina».

Salvadori: «Prosegue il nostro forte impegno nell’ambito dell’emergenza sanitaria»

«Con questa nuovo e importante intervento – ha dichiarato il presidente di Fondazione CR Firenze Salvadori – prosegue il nostro forte impegno nell’ambito dell’emergenza sanitaria che abbiamo avviato un anno fa e che non abbiamo mai rallentato. Purtroppo il Covid non sembra attenuarsi e, assieme ai tanti problemi di ordine sanitario, stanno crescendo anche quelli in ambito sociale ed economico. La nostra Fondazione ha molto a cuore anche questi aspetti come ha dimostrato col progetto ‘Rinascimento Firenze’ elaborato assieme ad Intesa Sanpaolo. Altri importanti programmi sono allo studio a conferma del ruolo sempre più centrale della nostra Istituzione nel tessuto cittadino e regionale».