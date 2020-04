Coronavirus. Albergo sanitario per bimbi positivi, il Meyer attiva struttura temporanea per pazienti che non necessitano di ricovero

Attivato dall’ospedale pediatrico Meyer di Firenze un albergo sanitario dedicato ai bambini risultati positivi al coronavirus e alle loro famiglie.

Struttura temporanea La struttura, si spiega in una nota diffusa dall’ospedale, è stata messa a disposizione, in via temporanea, grazie a una convenzione con la Diaconia Valdese. L’albergo sarà ospitato in un edificio in via de’ Serragli, nell’Oltrarno fiorentino, e avrà otto camere, tutte con bagno. «Questa struttura – precisa il Meyer – permetterà di garantire l’isolamento di pazienti positivi che non necessitano di ricovero ospedaliero o che sono stati dimessi ancora positivi, nonché di pazienti in assenza di tampone per i quali è necessario prevedere un periodo di isolamento». A partire dal 24 febbraio scorso, il pediatrico fiorentino ha messo a punto una serie di misure per affrontare l’emergenza epidemiologica. Sono stati organizzati percorsi separati per pazienti Covid e no Covid fin dal momento del pre-triage necessario per accedere al pronto soccorso. Creati percorsi distinti all’interno del pronto soccorso, aree filtro separate per i pazienti in attesa della risposta del tampone prima dell’ammissione nelle aree di degenza, e un’area Covid all’interno della pediatria e dell’area intensiva.