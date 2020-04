Coronavirus. In altro comune per revisionare l’auto. Fermati e multati

Sono stati sanzionati per più di 1000 euro, in base a quanto previsto dalle ultime normative anti Covid – 19, che impongono di spostarsi solo quando strettamente necessario.È accaduto ieri pomeriggio nel territorio di Poggibonsi (Si), lungo il Raccordo Siena – Firenze, quando due cittadini albanesi, rispettivamente di 40 e 28 anni, uno residente a San Casciano Val di Pesa (Fi) e l’altro ospite a casa sua, sono stati intercettati dagli agenti della Polstrada di Siena in servizio di vigilanza, che li hanno visti circolare a bordo di un furgoncino. Alla richiesta di spiegazioni, i due stranieri hanno dichiarato che, dopo aver revisionato l’auto, si stavano recando al supermercato.

Uno dei due irregolare Uno dei due è stato anche denunciato poiché soggiornava senza alcun titolo in Italia e messo a disposizione dei poliziotti dell’Ufficio immigrazione della Questura di Siena, che hanno avviato le pratiche per l’espulsione.

Si può circolare con revisione scaduta La Polizia Stradale rammenta che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo consente, per i veicoli con revisione scaduta al 17 marzo o che scadrà entro il 31 luglio, la circolazione fino al 31 ottobre senza aver effettuato la visita di revisione.